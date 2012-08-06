В Северной Осетии рынки и детские сады Владикавказа закрыты из-за угрозы теракта

В Северной Осетии-Алании рынки и детские сады столицы республики закрыты в третий раз за неделю из-за угрозы теракта. На всех обозначенных объектах Владикавказа работают кинологи с собаками.

Сообщение о возможном террористическом акте в таких местах пришло в виде СМС на телефон одного из сотрудников полиции, который находится в командировке в соседней Ингушетии. Также получена оперативная информация от спецслужб о том, что на территории Северной Осетии возможно совершение теракта, в связи с чем приняты повышенные меры безопасности.

"Получена ориентировка на двух жителей республики Ингушетия, которых мы объявили в розыск в связи с полученной информацией", - сообщили в МВД РСО-Алании, передают Вести.

"АН" писали, что 2 августа, также из-за предупреждения о взрыве были эвакуированы рынки Владикавказа. 3 августа во Владикавказе задержали 21-летнего жителя города, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма – молодой человек "заминировал" городской рынок.

Накануне днём также поступило сообщение о готовящемся взрыве на рынке. Поскольку звонивший не назвал, какой именно рынок заминирован, эвакуировать посетителей пришлось со всех рынков города, начав с центрального. Взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

Власти Северной Осетии относятся с особым вниманием к таким угрозам: ранее, в марте 1999 года в результате взрывы на Центральном рынке Владикавказа погибли 52 человека, более 300 получили ранения.

В апреле 2002 года в цветочных рядах, прилегающих к Центральному рынку, сработало взрывное устройство, заложенное в металлическую трубу. Погибли 10 человек, 40 были ранены.