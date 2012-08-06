В аэропорту столицы Удмурдии при посадке после тренировочного полета на самолете Ту-134 лопнули колеса на одной из стоек шасси. Инцидент может отразиться на работе аэропорта Ижевска.

"На борту самолета Ту-134 проводилась тренировка летного состава, однако, после посадки в аэропорту Ижевска, когда самолет катился по ВПП, у него лопнули четыре пневматика на одной из стоек шасси. При этом пилотам удалось удержать самолет в пределах взлетно-посадочной полосы", - цитирует исообщил источник в авиадиспетчерских службах Удмуртиипередали Вести. На борту самолета находились девять человек, в результате инцидента никто из них не пострадал. Между тем,

"Из-за инцидента возможны задержки, пока самолет не будет отбуксирован на специальную стоянку", — уточнил источник.