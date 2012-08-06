В Дагестане при обстреле поста убит омоновец

ОМОНовец, раненый во время обстрела поста в Цунтинском районе Дагестана, скончался от полученных ранений по дороге в больницу. Накануне около 23.00 мск в районе селения Шаори неизвестные открыли огонь по посту, на котором несли службу сотрудники отряда ОМОН, прикомандированного из Республики Адыгея.

В ходе боя один из бойцов ОМОНа получил несколько ранений.В Цунтинском районе продолжается поиск преступников, совершивших нападение на полицейских.