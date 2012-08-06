Подозреваемых в деле об убийстве 14-летней девочки во Владимире пока нет

В управлении Следственного комитета по Владимирской области сообщили, что подозреваемых в совершении убийства 14-летней девочки пока нет.

Следствие не подтвердило причастность к преступлению Сергея Азаренка, которого в прессе назвали подозреваемым.

Тело 14-летней девочки Насти Швецовой нашли в субботу, 4 августа, недалеко от места, где она жила. На полиграфе следователи проверили несколько человек. Их причастность не подтвердилась.

Азаренок - официально безработный и числится как бомж. Он сам пришел в полицию и назвал себя убийцей.

В настоящее время проводятся активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление.

"АН" сообщали, что в результате прочесывания местности около 19.30 примерно в километре от микрорайона Оргтруд города Владимира в лесном массиве участковым уполномоченным полиции был обнаружен труп девушки.

По данном факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 частью 2 пунктом К — это убийство, сопряженное с изнасилованием.

Во Владимирской области продолжается расследование дела уб убийстве пятилетнего Богдана Прахова. Пока не доказана вина Дмитрия Семенова, написавшего явку с повинной. Следователи проведут повторную экспертизу ДНК мужчины, задержанного по подозрению в убийстве мальчика.