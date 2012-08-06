В Новосибирске Су-27 совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

В Новосибирске совершил аварийную посадку истребитель Су-27. По предварительным данным, у военного самолета отказал один из двигателей. Два российских истребителя Су-27 совершали плановый перелет из Шагола в Канск (Красноярский край).

Но в районе Новосибирска самолеты резко изменили курс. Пилоты сообщили, что у одного из Су-27 отказал один двигатель.Оба военных истребителя благополучно приземлились в 8:57 по Москве на военном аэродроме Толмачево, передает Вести.ру.

Проводится проверка обстоятельств происшествия.

В мире самолет Су-27 называют "пижон" - российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель четвёртого поколения.