Самолет Boeing-737 с поломанным крылом вынужденно сел в Хабаровске

Самолет Boeing-737 авиакомпании "Сахалинские авиатрассы", выполнявший полет по маршруту Южно-Сахалинск - Хабаровск, совершил вынужденную посадку. На борту самолета находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа.

Посадка в аэропорту Хабаровска прошла успешно. Пострадавших в результате инцидента нет. Проводится расследование причин происшествия. По данным управления на транспорте МВД РФ по ДФО, у самолета была неисправна механика крыла.

У авиакомпании "Сахалинские авиатрассы" имеется два самолета Boeing-737: Boeing-737-200 и Boeing-737-500. Какой из них совершил вынужденную посадку, не уточняется.