Самолет Boeing-737 с поломанным крылом вынужденно сел в Хабаровске
6 августа 2012, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
Самолет Boeing-737 авиакомпании "Сахалинские авиатрассы", выполнявший полет по маршруту Южно-Сахалинск - Хабаровск, совершил вынужденную посадку. На борту самолета находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа.
Посадка в аэропорту Хабаровска прошла успешно. Пострадавших в результате инцидента нет. Проводится расследование причин происшествия. По данным управления на транспорте МВД РФ по ДФО, у самолета была неисправна механика крыла.
У авиакомпании "Сахалинские авиатрассы" имеется два самолета Boeing-737: Boeing-737-200 и Boeing-737-500. Какой из них совершил вынужденную посадку, не уточняется.