Вина признавшегося в убийстве мальчика Богдана Прахова не доказана (ВИДЕО)

Во Владимрской области орудуют детоубийцы? Пока не доказана вина Дмитрия Семенова, написавшего явку с повинной. Следователи проведут повторную экспертизу ДНК мужчины, задержанного по подозрению в убийстве пятилетнего Богдана Прахова под Владимиром.

В ближайшее время его должны доставить во Владимирскую область, где 19 июня около дач было совершено преступление.В регионе расследуют еще одно убийство ребенка - жительницы микрорайона Оргтруд областного центра.

Тело 14-летней девочки Насти Швецовой нашли в субботу, 4 августа, недалеко от места, где она жила. На полиграфе следователи проверили несколько человек. Их причастность не подтвердилась.

Школьная камера зафиксировала, как девушку неизвестные затащили в машину. До дома она не дошла несколько метров.Объявления о пропаже девушки расклеены по всему поселку Оргтруд. На ее поиски вышли практически все местные жители.

"АН" сообщали, что в результате прочесывания местности около 19.30 примерно в километре от микрорайона Оргтруд города Владимира в лесном массиве участковым уполномоченным полиции был обнаружен труп девушки.

По словам бабушки школьницы, в пятницу, 3 августа, около 20:30 мск Настя пошла в магазин. По дороге встретила подруг и решила с ними немного погулять. Домой девочка так и не вернулась.

Бабушка говорит, что девочка никогда не задерживалась - в 10 вечера всегда была дома. В этот раз Настя не пришла. "Что-то Насти нет. Она на звонок уже не отвечает. Ну, они до двадцати минут одиннадцатого начали звонить. Гудки идут, а она не отвечает. А потом вообще гудки не пошли никакие", – уточнила женщина.Тело Насти полицейские обнаружили в лесу, недалеко от родной школы.

"Она была нагая, — говорит бабушка. — Трусики лежали отдельно. Джинсами рот заткнут. Кофточка разорвана. Пуговица на дороге лежала, туфля одна где-то зацепилась, или за дерево, или за траву".

Оперативникам удалось найти и телефон девушки. Все SMS-сообщения были удалены. В ходе следствия стражи порядка забрали компьютер Анастасии. Как сообщили в следственном комитете, отрабатывается окружение школьницы и лица, которые уже совершали подобные преступления.По данном факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 частью 2 пунктом К — это убийство, сопряженное с изнасилованием.

В настоящее время проводятся активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление. По неподтвержденным данным, в полицию пришел мужчина, который называет себя убийцей, передает Вести.ру. Его имя — Сергей Азаренок. Он официально безработный и числится как бомж. Сейчас следователи проверяют его причастность к убийству.