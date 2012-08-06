Установлены подробности взрыва гранаты в Красноярске пьяным дебоширом

Следствие установило подробности взрыва гранаты в Красноярске, в результате которого пострадали пять человек.

«АН» сообщали, что неизвестный мужчина в минувшую субботу вечером отреагировал на сделавших ему замечание людей — швырнул гранату.

По данным следствия, 4 августа во дворе дома 15 по проспекту Металлургов ссора между нарушавшей общественный порядок пьяной компанией и группой молодых людей переросла в драку, после которой нетрезвые мужчины покинули двор.

Через некоторое время один из них вернулся и бросил в сторону противников ручную гранату РГД-5. В результате были ранены пять человек, из которых четверо оказались случайными прохожими. Взрывной волной в одном из жилых домов выбило окна. Осколки гранаты повредили два автомобиля.

Подозреваемый с места происшествия скрылся.Оперативники задержали троих подозреваемых.

Злоумышленники 1976, 1982 и 1983 годов рождения прятались в квартире своего знакомого. Они задержаны.

По данным следственного управления СК по Красноярскому краю, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пунктам «а, е» части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство общеопасным способом) и части 1 статьи 222 УК (незаконное хранение боеприпасов).