Двух девочек в ЕАО насмерть сбила электричка

Электричка в воскресенье насмерть сбила двух девочек на перегоне Николаевка – Дежневка в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Погибли 13-летняя и 14-летняя девочки — жительницы села Ключевое.

По версии полиции, 5 августа дети возвращались после купания по железнодорожным путям. Двигались по встречным железнодорожным путям. Увидели, что идет поезд и перешли на другие пути. Они слушали музыку в наушниках и не заметили приближающийся поезд. По предварительным данным, девочки слушали музыку.

На месте происшествия были найдены наушники и телефон. Школьницы не услышали звуковых сигналов, подаваемых машинистом электропоезда. Несмотря на принятое экстренное торможение, трагедию предотвратить не удалось. Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК России по данному факту начата доследственная проверка.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.