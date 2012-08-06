Шесть человек из перевернувшейся в Чукотском море лодки пропали

В Чукотском море в 5 км от острова Колючин перевернулась лодка, в которой находилось шесть человек - жители села Нутепельмен. Людку обнаружили, а людей не могут найти до сих пор.

По имеющейся информации пресс-службы регионального управления МЧС, на пассажирах не было спасательных жилетов. Пр версии правоохранительных органов, люди утонули.

По предварительной версии, лодка натолкнулась на подводную льдину, в результате чего вышла из строя рулевая тяга. Кроме самого судна найден ящик с бортовыми вещами и снаряжением.Полиция, спасатели и добровольцы ведут поиски, которые затруднены волнением и туманом на море.