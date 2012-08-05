В Пензенской области произошло серьезное ДТП: 5 погибших

Пять человек погибли в результате серьезного ДТП, произошедшего сегодня вечером на 617-м километре федеральной автодороги "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области.



Жигули и Mazda столкнулись лоб в лоб по неустановленной пока причине. В результате аварии от полученных травм пять человек скончались на месте, еще одному раненному оказывали медпомощь.

На месте ДТП работают следователи, которые выясняют обстоятельства случившегося.





