В Пензенской области произошло серьезное ДТП: 5 погибших
5 августа 2012, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]
Пять человек погибли в результате серьезного ДТП, произошедшего сегодня вечером на 617-м километре федеральной автодороги "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области.
Жигули и Mazda столкнулись лоб в лоб по неустановленной пока причине. В результате аварии от полученных травм пять человек скончались на месте, еще одному раненному оказывали медпомощь.
На месте ДТП работают следователи, которые выясняют обстоятельства случившегося.