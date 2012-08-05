На платформе "Ховрино" Ленинградского направления Московской железной дороги сегодня вечером произошло «побоище» футбольных болельщиков. Дрались около 50 фанатов московских футбольных клубов "Спартак" и "Динамо".

Они сцепились перед матчем российской премьер-лиги с участием этих команд, который начался в Химках.

Разнять дерущихся было некому, нарядов полиции поблизости не наблюдалось, в результате несколько человек получили травмы, в том числе и тяжелые, сообщает lenta.ru.

Инцидент привел к задержке отправления одной электрички, следовавшей из Москвы в сторону Химок.



