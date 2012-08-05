Москвич захотел освежить воздух на кухне и попал в реанимацию

58-летний хозяин квартиры на Малой Филевской накануне вызвал пожарных для тушения пожара, который сам же и устроил, и до их приезда потушил. Он встретил пожарных, а потом упал в обморок.



Мужчина был отправлен в реанимацию городского ожогового центра в тяжелом состоянии. Врачи скорой выявили у него шок, ожоги верхних дыхательных путей, лица, рук и ног на общей площади около 20 процентов поверхности тела.

Как выяснилось, хозяин квартиры захотел освежить воздух на кухне, для чего распылил газовый баллончик. При этом на кухне горела газовая конфорка, и струя вспыхнула, загорелись шторы, что и привело к тяжким для москвича последствиям.



