Москвич захотел освежить воздух на кухне и попал в реанимацию
5 августа 2012, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]
58-летний хозяин квартиры на Малой Филевской накануне вызвал пожарных для тушения пожара, который сам же и устроил, и до их приезда потушил. Он встретил пожарных, а потом упал в обморок.
Мужчина был отправлен в реанимацию городского ожогового центра в тяжелом состоянии. Врачи скорой выявили у него шок, ожоги верхних дыхательных путей, лица, рук и ног на общей площади около 20 процентов поверхности тела.
Как выяснилось, хозяин квартиры захотел освежить воздух на кухне, для чего распылил газовый баллончик. При этом на кухне горела газовая конфорка, и струя вспыхнула, загорелись шторы, что и привело к тяжким для москвича последствиям.