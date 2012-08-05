После проведённого обыска задержан глава района Ленинградской области

Обыск и возбуждение уголовных дел в отношении Устинова стали итогом проверки информации о нарушениях при распределении земельных участков в Ломоносовском районе Ленинградской области, которая проходила с 18 июля.

Ни много, ни мало - сразу четыре уголовных дела возбуждены в отношении Устинова : чиновник подозревается в мошенничестве, вымогательстве и превышении служебных полномочий.