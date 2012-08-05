Экспертиза назначена по факту взрыва гранаты РГД-5 в Красноярске

4 августа в Красноярске на улице Металлургов мужчина, розыск которого организован, привел в действие взрывное устройство, предположительно гранату РГД-5, сообщает утром в воскресенье СКР.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что трое мужчин сидели на лавочке во дворе дома и распивали спиртные напитки, вели себя вызывающе и нарушали общественный порядок.

У них возник конфликт с рядом находящейся компанией, словесная перепалка переросла в драку, затем один из мужчин бросил в своих обидчиков гранату.

Ранения получил 21-летний молодой человек из компании, которой подозреваемый хотел отомстить, и четверо случайных прохожих: мужчины 1983, 1984, 1989 годов рождения и 45-летняя женщина. Взрывной волной выбило 5 окон близлежащего жилого дома, осколками повредило 2 автомобиля. с места происшествия изъяты фрагмент взрывного устройства и спусковая скоба, предположительно от гранаты «РГД-5». Все предметы направлены на экспертизу.