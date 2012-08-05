В Псковской области накануне перевернулся автобус в Печорском районе на 43-м км трассы Псков-Рига съехал в кювет и опрокинулся туристический автобус "Скания" с 22-мя пассажирами из Питера и Ленобласти.

Инцидент произошёл в 7 утра. Автобус эстонской фирмы направлялся на свою родину. Водители - граждане Эстонской Республики.

"В машине находились 22 жителя Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они направлялись на экскурсию в эстонский курортный город Пярну. Туристы ехали на двух автобусах. Водитель одного из них, по его собственному признанию, заснул за рулем. Это и привело к ДТП. По предварительным данным, пострадали семь человек. Потерпевшие доставлены в больницу в Пскове", - передала в воскресенье пресс-служба псковского главка МВД РФ.

По имеющимся сведениям, серьезных повреждений они не получили. Остальные участники поездки отправились на втором автобусе к месту назначения.

Фото места ДТП пресс-службы ГУ МВД РФ по Псковской области.









На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа из УМВД России по Псковской области, руководство УГИБДД, сотрудники МО МВД России «Печорский». Ведется следствие.