Роковой шторм разогнал участников и 100 тыс. зрителей фестиваля Lollapalooza

В Соединённых Штатах один из крупнейших в мире музыкальных фестивалей Lollapalooza в Чикаго вынужденно завершился на второй день проведения из-за сильного шторма, подошедшего к региону.

Около 100 тысячам людей в воскресенье пришлось покинуть Грант-парк в центре американского мегаполиса перед началом выступления рок-группы Red Hot Chili Peppers.

"Наша главная задача - обеспечить безопасность посетителей, сотрудников и музыкантов", - заявила журналистам промоутер Шелби Мид, выразившая сожаление в связи с прерыванием концертов, передаёт Би-Би-Си.

Организаторы фестиваля с нетерпением ожидают новостей от синоптиков, чтобы решить, удастся ли продолжить мероприятие на следующий день.

"АРУ" писали, что Lollapalooza проводится в Чикаго с 1991 года, специализируясь на популярной рок-музыке. В минувшем году в центре внимания фестиваля была Леди Гага.