Заведено дело по ДТП, в котором подполковник МВД сбил старика минувшей осенью

В Екатеринбурге вдруг почему-то сейчас возбуждено дело за нарушение правил дорожного движения 42-летним подполковником свердловской полиции, совершённым осенью минувшего года.

Дело на начальника смены дежурной части ГУ МВД России по Свердловской области Александра Г. следственными органами возбуждено по ч.1 ст. 264 УК РФ.

"23 октября 2011 года офицер ехал на службу. Находясь за рулем личного автомобиля ВАЗ-21093 у дома №11 по улице Хомякова он превысил допустимую скорость и совершил ДТП – сбил переходящего проезжую часть пешехода, причинив ему тяжкий вред здоровью. Пострадавшим оказался 65-летний пенсионер Леонид Б., который бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в городскую травматологическую больницу № 36 с переломом голени", - говорится в сообщении свердловского главка МВД РФ..

По факту этого ДТП руководством свердловского главка назначено проведение тщательной служебной проверки, по итогам которой, если будет установлена вина "Александра Г.", он будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.