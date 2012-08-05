В Приморском крае накануне произошла тяжёлая авария с участием 25-летнего участкового полиции в Уссурийске на улице Некрасова, в результате которой один человек погиб на месте, второй - в реанимации.

ДТП произошло 4 августа в районе дома № 289 по улице Некрасова.

"41-летний житель Уссурийска, водитель микроавтобуса, грубо нарушив правила дорожного движения, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по равнозначной дороге с встречного направления прямо. Результатом пренебрежения правилами дорожного движения стало столкновение с автомашиной Toyota Prius, которой управлял участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Михайловскому району. 25-летний лейтенант полиции был вне службы в гражданской одежде", - сообщает в воскресенье пресс-сужба приморского главка МВД РФ.

В результате ДТП виновник столкновения скончался, второй участник аварии доставлен в больницу. Медики диагностировали ему ушибы и сотрясение головного мозга. Медицинской экспертизой установлено, что водители обеих автомашин были трезвы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники Управления по работе с личным составом краевого управления МВД. По распоряжению начальника УМВД России по Приморскому краю назначено проведение служебной проверки.

По ее результатам будет принято обоснованное правовое решение.

"По статистике, в текущем году на дорогах края произошел значительный рост аварийности с тяжкими последствиями. Большая часть дорожно-транспортных происшествий, в которых получают травмы и гибнут люди, является следствием грубого нарушения водителями правил дорожного движения", - говорится в сообщении приморской полиции.