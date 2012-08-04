Девочка, находящаяся в коме после кораблекрушения, приехала из Хакасии

Корреспондент «АН-Крым» со ссылкой на МЧС Украины сообщил, что девочка 1998 года рождения находящаяся в коме после кораблекрушения в Черном море, приехала отдыхать в Крым из республики Хакасия.

По уточненным данным, в субботу около 11:30 в 100 метрах от берега у горы Алчак-Кая в Черном море столкнулись два катера: «Судак» (приписан к причалу пансионата Львовской железной дороги) и «Черноморье» (приписан к Ялтинскому торговому порту).

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму, в результате столкновения погибла женщина, 12 человек травмированы.

В Судакской городской больнице находятся женщина (с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, перелом левого предплечья) и ее ребенок, девочка 1998 года рождения (открытая черепно-мозговая травма, находится в коме) - граждане России (республика Хакасия). Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Также в больнице в состоянии средней степени тяжести находятся мальчик из Белоруссии (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и рваные раны на теле); мальчик из России (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, рваные на теле); мужчина из Львовской области (многочисленные ушибы и рваные раны на теле); женщина из России (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы на теле).

Еще шесть человек находятся в больнице в состоянии легкой степени тяжести. На месте работает следственно-оперативная бригада, обстоятельства происшествия устанавливаются.