Крупное ДТП в Германии: столкнулись 10 машин, много пострадавших

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 4 августа, в Германии в Баварии на трассе А7 между городом Уффенхаймом и Голльхофеном. На ремонтируемом отрезке дорогистолкнулись десять автомобилей.

В результате аварии пострадали 14 человек.Согласно информации местной полиции,на месте ДТП образовалась десятикилометровая пробка. По предварительным данным, размер ущерба составил порядка 150 тысяч евро.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.