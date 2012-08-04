Убийца 5-летнего мальчика во Владимирской области сдался полиции (ВИДЕО)

Мужчина в Тверской области утром в субботу написал явку с повинной и признался в убийстве 5-летнего мальчика во Владимирской области.

Неработающий житель Читы 1982 года рождения, подозреваемый в убийстве Богдана Плахова, которое произошло около входа в общественные сады возле поселка Грибово, недалеко от города Петушки, задержан.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что сейчас с ним работают следователи. Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы, результаты которых в ближайшее время либо подтвердят, либо опровергнут причастность мужчины к убийству ребенка.

Маленький Богдан стал жертвой маньяка, когда катался на велосипеде вместе с приятелем. Все это произошло на глазах у его друга. Злоумышленник схватил малыша и утащил в лес. Спустя сутки тело ребенка было обнаружено недалеко от места похищения. Эксперты диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму. За сведения о "лесном маньяке" было объявлено вознаграждение.