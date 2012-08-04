Девочка из России впала в кому после кораблекрушения в Крыму (ВИДЕО)

Две гражданки России, пострадавшие в результате кораблекрушения в Крыму, находятся в тяжелом состоянии. "АН" сообщали, что в субботу в Черном море возле мыса Алчак-Кая в Крыму столкнулись катер "Судак" и теплоход "Черноморье".

Один человек погиб - это гражданка Украины. Пострадали 12 человек. Шестеро были госпитализированы в больницу в Судаке. По последним данным, в тяжелом состоянии находятся 44-летняя женщина из России. У нее закрытая черепно-мозговая травма и переломом левой руки, а также ее 14-летняя дочь. С открытой черепно-мозговая травмой девочка впала в кому. Состояние средней тяжести – у девятилетнего мальчика из Курска. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и рваные раны на теле.