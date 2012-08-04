В Черном море в Крыму столкнулись катер и теплоход, есть жертвы

В Крыму в Черном море в субботу столкнулись катер "Судак" и теплоход "Черноморье". По данным МЧС Украины, в результате столкновения погиб один человек, 12 пострадали.

Шестеро из 12 пострадавших были госпитализированы в больницу города Судак. Два человека граждане России - находятся в тяжелом состоянии. Состояние четверых оценивается как средней тяжести. Из них двое - граждане России, один - гражданин Белоруссии, один - гражданин Украины.