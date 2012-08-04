В Тверском МЧС открыта "горячая линия" в связи с тем, что под Тверью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса.

Подробную информацию о пострадавших можно получить по телефону "горячей линии": 8 (4822) 39-09-44, а также по "телефону доверия" главного управления МЧС России по Тверской области: 8 (4822) 39-99-99.

По данным ГИБДД, в субботу около 7:00 мск на 164 км автотрассы Москва - Санкт-Петербург пытавшийся затормозить у светофора автовоз въехал в автобус, который в результате задел два легковых автомобиля и фуру.

В результате автокатастрофы 1 человек погиб, шестеро госпитализированы, среди них маленький ребенок. Всего в автобусе было 28 человек - жители Элисты. Автобус двигался по маршруту Элиста - Санкт-Петербург.