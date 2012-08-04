Пьяный эстонский нарушитель ПДД стал причиной остановки метро в Хельсинки

В столице Бельгии накануне пьяный водитель на автомобиле врезался в дерево, напал на работников "неотложки" Хельсинки, а затем неуклюже попытался скрыться в метро, чем остановил движение в подземке.



Мужчина ехал в пятницу вечером из района Мюллюпуро в торговый центр Кохтула, однако потерял контроль над автомобилем с эстонскими регистрационными номерами, в результате чего машина вылетела с дороги, врезалась в дерево, вылетела на велодорожку, где перевернулась, остановившись на ступеньках торгового центра, со ссылкой на местное издание Ilta-Sanomat сообщает в субботу РИА Новости.

Прибывшие на место происшествия медики установили, что водитель находится в нетрезвом состоянии, и попытались доставить его в больницу, однако мужчина напал на бригаду скорой и сбежал из машины в сторону метро.Дебошира задержали, когда он зацепился одеждой за охранные ворота недалеко от тоннеля подземки, из-за чего пришлось остановить движение метро и выключить электричество.

Мужчина вел себя агрессивно и в сопровождении полицейских был доставлен в больницу, а затем - в полицию.