Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Щапово, где погиб мотоциклист

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на территории "новой" Москвы в поселке Щапово, в результате которого погиб мотоциклист.

"АН" сообщали, что автомобиль Mazda насмерть сбил мотоциклиста в пятницу вечером на территории в поселке Щапово.

По предварительным данным, байкер не справился с управлением. По словам источника в правоохранительных органах, управлял иномаркой в момент ДТП глава управы столичного района Южное Бутово, передает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 3 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)". В настоящее время проводится комплексная проверка.