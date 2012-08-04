Ураган снёс крыши и порвал электропровода в одном из районов Грузии

В приграничном с Турцией грузинском Адигенском районе Грузииза за несколько минут смерч снёс крыши с десятков домов. Нанесён серьёзный ущерб местным сёлам: повалены деревья, нарушено электроснабжение, уничтожена часть урожая.

По наблюдениям местных жителей, "такого сильного урагана и смерча в Адигенском районе не было полвека". Представители администрации района также сообщили, что власти компенсируют все расходы на восстановление домов жителей и других поврежденных объектов.

В результате стихии тысячи жителей остались без света, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей властей района. Мобильные группы энергетиков принимают меры для восстановления поврежденных объектов и возобновления энергоснабжения.