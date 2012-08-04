Сообщение о бомбе стало причиной эвакуации людей с рынков Владикавказа

В субботу одного из прикомандированных сотрудников правоохранительных органов Ингушетии поступило SMS-сообщение о том, что во Владикавказе (Северная Осетия) заминированы рынок и детский сад, передает РИА Новости.

Временно исполняющий обязанности министра МВД Северной Осетии Казбек Бекмурзов принял решение эвакуировать граждан со всех пяти рынков Владикавказа и обследовать их на предмет минирования.

Регион и номер, с которого было послано сообщение, установлен, и правоохранительные органы на месте также подключены к поиску звонившего.