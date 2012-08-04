2 погибли и чуть не миллион человек экстренно эвакуированы из-за тайфунов в КНР

В КНРдва человека погибли и около 867 тыс были экстренно эвакуированы в субботу в 4 провинциях Восточного Китая из-за обрушившихся на них 9-го и 10-го по счету в этом году тайфунов "Саола" и "Дамрей".

Согласно предварительным данным, опубликованным сегодня Министерством гражданской администрации Китая и Государственной канцелярией по минимизации ущерба от стихийных бедствий, накануне в провинции Цзянсу от тайфунов пострадали 730 тыс жителей, 124 тыс человек в экстренном порядке эвакуированы в безопасные районы, 600 жилых строений обрушились и 14 тыс домов получили повреждения, передает портал Жэньмирь жибао.

Число пострадавших от двух тайфунов в провинции Чжэцзян составляет 716 тыс человек. 349 тыс жителей были эвакуированы и 300 с лишним жилых домов были повреждены.

В провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ от тайфунов пострадали 450 тыс человек и 214 тыс были срочно эвакуированы в безопасные районы. Около 100 домов обрушились и 1 тыс с лишним жилых строений был нанесен ущерб различной степени.

В провинции Шаньдун /Восточный Китай/ от тайфунов пострадали более 2 млн человек, 2 погибли и 180 тыс были срочно эвакуированы. 1,9 тыс жилых домов обрушились и 31 тыс получили разной степени повреждения.

В настоящее время ведется подсчет конкретного ущерба.