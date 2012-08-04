9 человек погибли и 4 получили ранения под колёсами поезда в Северном Китае

В провинции Хэбэй Северного Китая поезд накануне ночью наехал на группу людей на участке железной дороги Датун-Циньхуандао, в результате чего девять человек погибли и еще четверо получили ранения.

Трагедия произошла 3 августа около 5 часов утра (1 час ночи мск) на территории уезда Фунин, административно подчиненного городу Циньхуандао, сообщила городская администрация, передал в субботу портал Женьминь жибао.