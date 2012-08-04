Задымленность Абакана усиливается
4 августа 2012, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
4 августа 2012, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
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