В Москве нетрезвый велосипедист врезался в патрульную машину полиции

Конфузное ДТП произошло в Москве ночью в субботу: полтретьего ночи нетрезвый велосипедист врезался в машину ППС Renault Logan, инцидент имел место на северо-западе Москвы у дома 31 по улице Исаковского.

Патрульный автомобиль Renault Logan получил механические повреждения, велосипедист не пострадал.В пресс-службе ГУМВД по Москве обращают внимание, что полицейский автомобиль имел специальную раскраску и был оснащен световыми спецсигналами.