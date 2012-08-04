Семь автомобилей столкнулись в аварии на МКАД

На юго-западе Москвы, в районе 42-го км МКАД, в пятницу поздно вечером в ДТП попали сразу семь автомобилей, среди которых два грузовика, в аварии пострадал человек, предварительно, причиной аварии названо нарушение скоростного режима.

Сотрудники ДПС прибывшие на место ДТП, установили, что водитель мусоровоза "КАМАЗ" поздно заметил останавливающиеся перед ним автомобили, когда он попытался затормозить, в то же мгновение в него сзади врезался грузовик Mercedes.

Удар был такой силы, что "КАМАЗ" откинуло на впереди ехавшие автомобили.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ДПС и медики.