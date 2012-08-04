Автомат и граната найдены при убитом в Дагестане боевике

В пригороде Махачкалы в ходе перестрелки убит мужчина, подозреваемый в участии в НВФ, по данным СМИ, перестрелка произошла около 03.30 мск в поселке Шамхал, при убитом обнаружены автомат и граната.

Силовики МВД и УФСБ по Дагестану намеревались задержать предполагаемого боевика в ходе реализации оперативной информации, но он оказал сопротивление.

Личность убитого уже установлена.