200 квадратных метров автосервиса охвачены огнем на западе Москвы

Пожар в автосервисе, по предварительным данным, площади 200 квадратных метров, произошел на западе Москвы, по данным ГУ МЧС по Москве, огнем охвачено здание, расположенное по улице Киевской, дом 21.

По состоянию на 7.00 мск данных о пострадавших нет, идет тушение пожара.