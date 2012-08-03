В Москве потушили солярку, горевшую в Курьяново, где пострадал прохожий
3 августа 2012, 23:21 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Возгорание солярки в промзоне на юго-востоке Москвы неподалёку от станции метро Марьинов Проектируемом проезде №4294 к ночи пятницы ликвидировано. Об этом сообщает представитель пресс-службы столичного главка МЧС России.
"Пожар полностью потушен. В результате возгорания пострадал один человек", - заявил представитель ведомства, передают Вести. Он уточнил, что площадь пожара составила 30 квадратных метров.
"АН" писали, что в Курьяново произошла разгерметизация емкости с соляркой, в результате чего и произошло возгорание. Случайный прохожий получил ожоги, ему была оказана первая медицинская помощь.