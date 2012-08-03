Гигантский пожар на ростовском мясном складе локализован

В столице Дона - городе Ростов-на-Дону удалось локализовать пожар на складе мясной продукции на площади 4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба областного главка МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет.



Произошло частичное обрушение кровли, передают Вести.

"АН" писали, что около трёх пополудни площадь возгорания составляла 500 кв. м, однако к вечеру она уже достигла 4000 кв. м.