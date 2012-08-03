В «новой» Москве автомобиль Mazda насмерть сбил мотоциклиста

Водитель автомобиля Mazda насмерть сбил мотоциклиста в пятницу вечером на территории «новой» Москвы.

ДТП произошло в поселке Щапово. По данным представителя столичного главка МВД, в поселке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mazda и мотоцикла, в результате которого водитель двухколесного транспортного средства скончался.

На месте аварии работают сотрудники полиции, которые установят обстоятельства и причину ДТП, передает РИА Новости.

Источник в правоохранительных органов столицы сообщил, что управлял иномаркой в момент ДТП глава управы района Бутово.