В квартире на шоссе Энтузиастов в Москве сгорел человек

В Центральном административном округе Москвы днём пятницы в одной из квартир на пятом этаже жилого дома произошло возгорание, потушив которое пожарные обнаружили обгоревшее тело человека.

"3 августа в 11 часа 19 минут на пульт оперативного дежурного службы «01» поступало сообщение о пожаре по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 94, корп. 4, где в одной из квартир на 5-ом этаже жилого дома происходило горение пастельных принадлежностей и мебели на площади 10 кв. метров, ходе проведения разведки и тушения пожара, пожарно-спасательными подразделениями в горевшей квартире был обнаружен погибший, личность и возраст которого устанавливается", - сообщила вечером пятницы пресс-служба МЧС РФ.

В 11 часов 36 минут пожар был ликвидирован. Причина и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливаться дознавателями столичного главка МЧС России.