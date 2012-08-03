В столичном Курьяново в результате возгорания солярки пострадал прохожий

В Москве случайный прохожий пострадал в результате возгорания по неизвестной причине ёмкости с соляркой у станции метро "Мариино". Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Огонь пока не потушен.



"Произошла разгерметизация емкости с соляркой, последовал хлопок и возгорание в Проектируемом проезде №4294 в районе Курьяново. В результате происшествия пострадал один случайный прохожий", — прокомментировал инцидент представитель ГУ МЧС России по Москве, передают Вести.