Крупный пожар в столице Дона: на тушении задействован вертолёт МЧС

В Ростове-на-Дону с 15:10 по московскому времени разрастается пожар на складе мясной продукции. Первоначально площадь возгорания составляла 500 кв. м, однако к настоящему моменту она уже достигла 4000 кв. м.

"Произошло обрушение кровли на общей площади 2,5 тысяч квадратных метров", - сообщила пресс-служба донского главка МЧС, передает ИТАР-ТАСС. К работе по ликвидации огня привлечены несколько пожарных подразделений и вертолет МЧС Ми-8, однако локализовать пожар пока не удается.

Информации о пострадавших пока не поступало.