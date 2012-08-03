Fiat сбил трёх детей на пешеходном переходе в Саратове

В Саратове днём пятницы на пешеходном переходе Московского шоссе легковой Fiat сбил трёх детей, младшему из которых исполнилось пять лет. Две девочки госпитализированы, мальчик испытал только шок.

Водитель легковушки задержан.Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь городской ГИБДД Юрий Сухоруков,

"Авария произошла в пятницу около 15:00 по московскому времени в Ленинском районе города. По предварительной информации, две девочки и мальчик, самому младшему из которых пять лет, переходили Московское шоссе по пешеходному переходу. В это время их сбил легковой Fiat", - сообщил пресс-секретарь Саратовской городской ГИБДД Юрий Сухоруков, передали Вести.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Был ли водитель иномарки пьян, предстоит выяснить экспертам.