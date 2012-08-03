Штормовой ветер валит деревья десятками в Архангельской области

В Архангельске накануне днём прошла гроза с шквалистым усилением ветра до 15 м/с. В областную службу спасения поступило 109 сообщений о реальном или возможном падении деревьев. Опергруппы совершили 19 выездов для ликвидации последствий стихии.



"Так, у дома №5 на ул. Северодвинской тополь, упав, перегородил проезжую часть и порвал провода", - сообщили в ГУ МЧС России по Архангельской области.

Спасатели с помощью бензопилы распилили тополь, убрали с дороги и освободили проезд. Около дома №77 на ул. Ярославской из-за сильных порывов ветра накренились три тополя, существовала реальная угроза их падения. Спасатели спилили и их.

Кроме того, из-за разгула стихии у соседнего дома №79 потерял устойчивость столб с подключенными электрическими проводами. Соответствующая информация была передана в Горсвет.