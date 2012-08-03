В Шереметьево из-за технической поломки аварийно сел Sukhoi Superjet-100

Российский самолет Sukhoi Superjet-100 ("Супер Джет") совершил в пятницу, 3 августа, аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево-I. На борту авиалайнера находились 70 человек, в том числе 64 пассажира.

В результате инцидента никто не пострадал. "СуперДжет" выполнял рейс из Казани в Москву. Источник в авиационных кругах сообщил, что во время полета произошла частичная разгерметизация салона самолета, после чего экипаж принял решение на снижение до 3 тысяч метров и продолжил полет по маршруту.

В 14:15 мск самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево.