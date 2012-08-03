Певец Алексей Глызин оплатит штраф за устроенную им пробку на Бутырском валу

Певец Алексей Глызин устроил пробку в Москве на Бутырском валу, бросив посреди дороги автомобиль "Ауди Q7". Артист оплатит штраф. Он признал свою вину.

За нарушение правил остановки автомобиля, создающее препятствие другим транспортным средствам, певца Алексея Глызина оштрафовали уже по-новому - на 3 тысячи рублей (ранее сумма штрафа была 300 рублей). Из-за того, что Глызин неправильно припарковал машину, тролейбусы на Бутырском валу стояли 40 минут. В Мосгортрансе пояснили, что простой троллейбусов, тем более в час пик, влечет за собой серьезные убытки, сообщает LifeNews.

Сам Глызин объяснил, что торопился на съемки программы, посвященной 100-летию ВВС России, а машину негде было поставить. Троллейбусную линию он вообще не видел.