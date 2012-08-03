В АТОР обратились пострадавшие клиенты ''Объединенных курортов''

Ассоциация туроператоров России (АТОР) собирает заявления от пострадавших клиентов турагентства "Объединенных курортов". Эта туристическая фирма бронировала для своих клиентов дорогие отели в Краснодарском крае и Абхазии у крупных туроператоров.

27 июля стало известно об исчезновении сочинского турагентства. Деньги по заявкам после даты исчезновения агентства операторы не получили, поэтому бронирования были аннулированы. В АТОР уже обратились 10 пострадавших туристов.