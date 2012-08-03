Роддом №1 Петербурга после перенесенного пожара пока не принимает пациенток

Родильный дом номер 1, расположенный на Васильевском острове Санкт-Петербурга, после перенесенного в ночь на пятницу пожара, временно не принимает рожениц.

Во время пожара, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, медиками из здания роддома было эвакуировано 107 женщин и 89 детей.