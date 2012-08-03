В Армавире мужчина взорвал гранату в доме сестры жены и застрелился

3 августа в Армавире в одном из домов взорвалась граната, после чего начался пожар в двух домовладениях, в одном из горевших домов обнаружено тело хозяина дома с огнестрельным ранением головы, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что хозяин дома, в котором произошел пожар, часто ревновал супругу, на почве чего между ними возникали конфликты. Несколько дней назад женщина покинула своего мужа и переехала жить к старшему сыну в Краснодар. Вечером 2 августа 2012 года мужчина пришёл домой к сестре своей жены, проживавшей рядом. При этом он высказал женщине требование вернуть домой его супругу, одновременно угрожая последующей расправой.

Не дождавшись выполнения своих требований, мужчина взорвал гранату Ф-1 на территории двора домовладения родственницы. После этого он, воспользовавшись отсутствием сына, поджег его дом. Затем мужчина поджег свой дом и застрелился из пистолета.