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В Иркутске пьяный водитель устроил гонки на "КамАЗе" по городу

3 августа 2012, 09:49 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

В Иркутске пьяный водитель устроил гонки на "КамАЗе" по городу

В Иркутске сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя КамАЗа,  устроившего гонки по улицам города.

Стражи порядка заметили, что грузовик едет, нарушая правила дорожного движения,  периодически выезжая на встречную полосу. На требование сотрудников ГИБДД остановиться, водитель КамАЗа никак не отреагировал.

Машины ДПС перекрывали ему проезд, но грузовик таранил автомобили и уезжал дальше.  Для того, чтобы  остановить самосвал, пришлось прострелить ему колеса. Всего было сделано около 50 выстрелов. К счастью, инцидент обошелся без жертв, передает Вести.ру. Установлено, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По признанию мужчины,  он поссорился  с девушкой и поэтому поехал кататься на КамАЗе.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не первый случай в регионе, когда водитель машины садиться за руль в пьяном виде. "АН" сообщали, что водитель легкового автомобиля Subaru Outback, накануне врезавшейся в колонну байкеров  на 20-м километре Байкальского тракта  и представивший документ о том, что он работает шофером Арбитражного суда Иркутской области, был пьян.

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